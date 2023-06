Vrachtwagen gevuld met boter kantelt aan wegenwerken op N41 in Hofstade

In de nacht van maandag op dinsdag is een vrachtwagen gekanteld aan de wegenwerken op de N41 in Hofstade. Vermoedelijk raakte de chauffeur de tijdelijke middenberm die op het wegdek geplaatst is en verloor hij zo de controle over de tientonner.