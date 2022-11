Vooruit zet militant uit de partij: “Controversiële uitspraken over holebi’s staan haaks op onze visie”

“Vooruit is een inclusieve beweging die sinds jaar en dag actief strijdt voor de LGBTQI+rechten”, zo meldt de partij. “Voor een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. We zullen die voortrekkersrol altijd opnemen. Zowel op het terrein als in het parlement. Zo forceerden we de doorbraak van het homohuwelijk en adoptie voor iedereen. En strijden we vandaag voor een wettelijk kader rond draagmoederschap. Vooruit heeft kennis genomen van de uitspraken van een lid uit Aalst. De uitspraken kaderen in een gesprek over onder andere religie en geaardheid. De geciteerde uitspraken staan haaks op de visie van Vooruit. Vooruit strijdt voor gelijke rechten voor- en de bescherming van de LGBTQI+-gemeenschap. En zal dat altijd blijven doen. Ook al gaf het lid aan achter onze waarden te staan, Vooruit duldt hier geen enkele twijfel over. Vooruit stopt dan ook met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap.”