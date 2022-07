Vooruit voor onbemande camera’s in stadscentrum Aalst: “Zwaar vrachtverkeer blijft op ongepaste tijden door de stad rijden”

AalstVooruit Aalst hoopt dat er snel werk wordt gemaakt van onbemande camera’s in het stadscentrum van Aalst en in drukke dorpskernen. In Aalst mag er geen vrachtverkeer door het stadscentrum bij de start en einde van de schooldagen, maar er is te weinig controle volgens de partij. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) liet al weten voorstander te zijn van een invoering van camera’s.

Vorige week keurde de Kamer een wetsvoorstel van Vooruit-parlementair Joris Vandenbroucke goed. Die maakt het mogelijk om onbemande camera’s te plaatsen in steden om er de verkeersveiligheid te verbeteren. Aalst voerde na een dodelijk ongeval met een vrachtwagen van Tereos venstertijden in voor zwaar vrachtverkeer. Bij het begin en einde van elke schooldag mogen er geen vrachtwagens door de stad.

Permanente controles

“De temperatuursverschillen zijn groot dezer dagen ten huize N-VA. Wat in Brussel door onze burgervader op onthouding botst, wordt door diezelfde in Aalst met open armen ontvangen. Het wetsvoorstel van Vooruit-parlementslid Joris Vandenbroucke om automatische controle via onbemande camera’s toe te staan, werd goedgekeurd in de Kamer”, zegt Vooruit Aalst. “Vooruit zorgt hiermee voor een betere verkeersveiligheid door ervoor te zorgen dat lokale besturen nu hun venstertijden kunnen afdwingen met camera’s”, legt Anja Vanrobaeys (Federaal parlementslid Vooruit) uit. “Zo kunnen de controles permanent worden aan scholen en in dorpskernen waar kinderen veilig naar school moeten kunnen gaan.”

“Sinds het tragische ongeval aan de Tereos-fabriek kwam de tonnagebeperking in Aalst in stroomversnelling. Niettegenstaande bleef het zwaar verkeer op ongepaste tijden door de stad rijden. Talloze foto’s en opmerkingen op de sociale media bewezen dat er nood was aan betere handhaving”, zegt Vooruit gemeenteraadslid Ann Van de Steen. Zij stelde dit vorig jaar reeds in vraag op de Aalsterse raadszitting.

Tonnagebeperking

“Controles bleven eerder beperkt. Pas nadat verontruste ouders reageerden, kondigde de burgemeester vorig jaar extra toezicht op de tonnagebeperking aan. We zijn erg tevreden dat het voorstel van collega Vandenbroucke goedgekeurd werd in het federaal parlement zodat de handhaving nu strakker kan getrokken worden. Dit zal een opluchting zijn voor onze politiediensten die hiermee goed geholpen worden en een hand op het hart voor de vele ouders die hun kinderen ‘s morgens naar school zien vertrekken. Vooruit Aalst hoopt dat er nu snel werk zal gemaakt worden van het inzetten van de camera’s aan de scholen en in drukke dorpskernen, zodat jongeren vanaf 1 september veilig naar school kunnen vertrekken.”

