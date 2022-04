Vooruit Aalst: “Stad moet ruimtelijk uitvoeringsplan voor Chipka maken”

Meldert Duizenden boshyacin­ten in bloei in Kravaalbos: “Een magisch schouwspel van de natuur”

Dat het Kravaalbos in Meldert een geweldig mooie plek is, wisten we. Maar wist je dat er net zoals in het Hallerbos duizenden boshyacinten in bloei staan?

21 april