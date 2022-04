Vooruit Aalst is voorstander van FPC’s in Vlaanderen: “Maar we moeten de signalen uit Erembodegem serieus nemen”

ErembodegemVooruit Aalst vindt dat je een Forensisch Psychiarisch Centrum niet zomaar door de strot van de omwonenden van Gates mag duwen. “Er is niets ondernomen om met de buurt in dialoog te gaan”, zegt Vooruit.

“Vooruit Aalst is voorstander van LFPC’s in Vlaanderen. We vinden dat geïnterneerden, die een misdrijf pleegden en door hun psychische kwetsbaarheid of verstandelijke beperking hiervoor ontoerekeningsvatbaar werden verklaard, recht hebben op gespecialiseerde zorg en begeleiding binnen een beveiligde omgeving. Maar, de inplanting van zo’n belangrijke zorgvoorziening kan en mag niet ten koste gaan van de levenskwaliteit van de Aalstenaars”, vindt de partij.

De Vlaamse Regering keurde op 28 januari 2022 vijf mogelijke locaties goed in Aalst die in aanmerking komen voor een ‘Forensisch Psychiatrisch Centrum voor langverblijf’. “De omwonenden van de verschillende sites dienden alvast massaal bezwaren in. We hadden niks anders verwacht. Want naast de digitale participatiemomenten vanuit de Vlaamse Overheid heeft het eigen stadsbestuur niets maar dan ook niets ondernomen om met haar inwoners in dialoog te gaan”, zegt Sam Van de Putte . “Nochtans was dit voor de meerderheid een paradepaardje. Het ging de status van zorgstad verder uitbouwen en zorgen voor extra tewerkstelling.”

Vanuit Vooruit Aalst hebben we bedenkingen bij de inplanting van een FPC in woongebied. Maar het stadsbestuur lijkt dus de Gates site naar voor te schuiven. “We moeten de signalen uit Erembodegem serieus nemen”, zegt Ann Van de Steen. “De grootste deelgemeente kreunt al jaren onder een toenemende bevolkingstoestroom en mobiliteitsdruk. Het samenleven staat er steeds meer onder druk. Wanneer je als stadsbestuur je voorkeurslocatie alle kansen wil geven, dan duw je dit niet efkes door de strot van de omwonenden”, vervolgt Van de Putte. “Ook de verkozenen van de meerderheid die vandaag spreken over leefbaar Erembodegem, en nu plots hun kar keren, mogen voor de spiegel gaan staan. Zo een ingrijpend dossier als de inplanting van een LFPC vraagt meer dan een digitaal participatiemoment.”

“Opnieuw maakt de meerderheid dezelfde fouten als in 2019 toen ze al zonder enig overleg via de media de Gates als voorkeurlocatie naar voor schoof. Ondanks hun excuses toen, schuiven ze tot op vandaag de hete aardappel door en hebben ze nagelaten om een draagvlak te creëren of oplossingen te zoeken. Logisch dat de omwonenden zich met alle middelen verzetten”, zegt de partij.