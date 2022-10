Vooruit Aalst is bezorgd over afschaffing bankautomaten: “Bankdiensten zijn een basisrecht”

“Ook in de gemeenteraad vroegen we dat de stad in overleg zou treden met de bankensector”, gaat Cathy verder. “Er zijn plannen om een netwerk van geldautomaten in België uit te bouwen, onder de vlag van Batopin. Dat netwerk is een initiatief van Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC en is bedoeld om bankautomaten beter te verspreiden. We willen dat de stad bekijkt hoe Batopin in Aalst het best wordt uitgerold, zodat cashgeld minstens in alle deelgemeenten opnieuw bereikbaar wordt, maar als nu blijkt dat automaten vervangen worden door deze ‘duurdere’ varianten lijkt dit zijn doel volledig te missen. Om onze vraag naar een goed spreidingsplan van bankautomaten kracht bij te zetten, busten we deze zomer in de betrokken deelgemeenten affiches waarin we iedereen oproepen om onze vraag naar een bankautomaat in de buurt te steunen.”