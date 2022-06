Vooruit Aalst de straat op om vaders en mee-ouders te bedanken

Haaltert Twee gewonden bij aanrijding tussen twee voertuigen aan kruispunt

Op het kruispunt aan de Wilgenstraat en de Expresweg in Haaltert zijn een lichte bestelwagen en een personenwagen hard in aanrijding gekomen met elkaar. De bestelwagen eindigde hierbij zelfs in een tuin. Twee personen raakten gewond bij het ongeval.

8 juni