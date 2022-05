Voormalig mosselrestaurant Cartel verbouwd tot commerciële ruimte en appartement: “De ligging is ideaal”

De gevel staat in het wit en door de grote ramen komt veel licht binnen. Het pand onderging een ware metamorfose. Vroeger stonden hier de mosselpotten op het vuur en smulden Aalstenaars er van de lekkerste mosselen van de stad. Het restaurant is ondertussen al een tijdje dicht en een ontwikkelaar renoveerde het gebouw. “Beneden is het een handelspand en boven een appartement. Vroeger was het een mosselrestaurant en nu wordt het idealiter een kantoor. De ligging is ideaal, heel veel mensen passeren hier aan de Gentsesteenweg. Dat is toch top. We zien het potentieel”, zegt makelaar Sam Flobert van Immo De Ras. “Boven is er een prachtig appartement. Het appartement is meer dan 120 vierkante meter groot met een terras. Beneden is er een kelder en er is een ruimte voor de fietsen.”