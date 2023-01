Voormalig gebouw van FOD Financiën is nu stijlvolle horecazaak: “’Het kadaster’ vonden we een toepasselijke naam”

Het interieur is zonder meer schitterend en niks doet hier nog denken aan de kantoren van de FOD Financiën van vroeger. Het statige pand stond een aantal jaar leeg sinds verhuis van het kadaster naar De Post-site aan de Vaartstraat. Michael Buyl (37) is uitbater van Klein Herenhuis in het naburige gebouw. “Toen ze hier aan verbouwen waren, zei iemand: ‘je zou van het klein herenhuis beter een groot herenhuis maken’. Dat zette me wel aan het denken en van het een kwam het ander. Het is uiteindelijk een volledig nieuwe zaak geworden, gescheiden van Klein Herenhuis. In Het Kadaster serveren we wijnen, cocktails, frisdranken, koffie. Je kan bij ons ook terecht voor een spaghetti of een huisbereide lasagne, stoofvlees en salades.”

Bij de Aalstenaars is het gebouw bekend als ‘het kadaster’. “We zochten een goeie naam, maar iedereen zei tegen ons dat we ‘iets gingen beginnen in het kadaster’. Iedereen kent deze plek als het kadaster, dus is het logisch dat we onze horecazaak ook daar naar vernoemen”, zegt Michael. Alleen al door het magnifieke interieur is de zaak een bezoekje waard. “Dankzij de heraanleg van het Keizersplein hebben we voor de deur ook een mooi terras met in de zomer veel zon. Dus daar kijken we ook al heel erg naar uit”, zegt Michael.