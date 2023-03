Voordeelkaart voor toeristen die in Aalst logeren: “Bezoekers extra in de watten leggen.”

Visit Aalst lanceert een voordeelkaart voor wie in de stad logeert. “Dit voordeelboekje in pocketvorm, dat via 25 logiesuitbaters wordt verdeeld, is groots in zijn klein formaat,” zegt een enthousiaste toerismeschepen. Ook het vernieuwde inspiratiemagazine is voorgesteld.

Visit Aalst lanceert de gloednieuwe voordeelkaart voor toeristen die een overnachting boeken bij een erkend Aalsters logies. In het bijzijn van 50 Aalsterse ondernemers, het team van Visit Aalst en schepen van Toerisme Caroline De Meerleer (N-VA) vond de doop van de voordeelkaart plaats. “Dankzij de bereidheid van 40 handelaars en recauitbaters om een korting, een specifiek voordeel of incentive aan te bieden, creëren we een aanzienlijke meerwaarde voor de bezoekers van onze stad. Dit voordeelboekje in pocketvorm, dat via 25 logiesuitbaters wordt verdeeld, is groots in zijn klein formaat”, zegt een enthousiaste toerismeschepen.

“Wie in Aalst logeert, verdient een extraatje”

Met deze voordeelkaart willen Visit Aalst en de lokale logiesuitbaters hun bezoekers extra in de watten leggen. Elkeen die in een erkend logies op Aalsters grondgebied logeert, ontvangt zo’n kaart. “Met deze actie speelt Visit Aalst in op de suggestie van de logiesuitbaters om een eenvoudige, langdurige actie uit te werken die geldt in alle erkende Aalsterse logies en voor iedereen die een overnachting boekt. Het concept is eenvoudig. De bezoekers ontvangen hun kaart bij check-in op hun logeeradres, bij vermelding van hun naam en hun verblijfsperiode. Tonen ze deze in de deelnemende zaken, dan krijgen ze een extra voordeel”, zegt schepen Caroline De Meerleer.

Volledig scherm Voordeelkaart voor verblijfstoerisme stad Aalst. © Stad Aalst

De handelaars kunnen op hun beurt op de kaart aanduiden of deze in hun zaak al werd gebruikt of niet. Deelnemende zaken staan aangeduid op een plannetje op de voordeelkaart en creëren zichtbaarheid met een sticker aan het raam van hun zaak. De Meerleer is zeer dankbaar voor de vele positieve reacties van de ondernemers. “De vruchtbare samenwerking tussen 65 gedreven Aalsterse ondernemers en ons team van Visit Aalst heeft geleid tot een sterk product in de vorm van een voordeelkaart. En deze voordelen zijn uiteenlopend gezien de diversiteit in deelnemers: uitbaters van horecazaken, een aanbieder van outdooractiviteiten tot winkeliers gespecialiseerd in mode, lifestyle, geschenkartikelen, ambachtelijke lekkernijen en zelfs zorg; zonder hen hadden we deze voordeelkaart niet kunnen realiseren en dat extraatje aan de toeristen in onze stad niet kunnen bieden”, zegt ze.

Nieuw inspiratiemagazine

In primeur werd, samen met de voordeelkaart, ook het vernieuwd inspiratiemagazine voorgesteld. “Het magazine inspireert en informeert de bezoekers van onze stad. Toeristen krijgen dankzij dit magazine een overzicht van wat ze absoluut moeten gezien of gedaan hebben tijdens hun verblijf in Aalst”, vertelt De Meerleer. “Het magazine wordt niet alleen verdeeld in het infokantoor van Visit Aalst op de Hopmarkt maar ook op drukbezochte locaties buiten Aalst. Zo krijgen potentiële bezoekers al een voorsmaakje van wat er in Aalst te beleven valt. Want onbekend is onbemind...”

Praktisch

De voordeelkaart wordt enkel verdeeld via erkende logies in Aalst en enkel aan bezoekers die een overnachting boeken. De actie loopt tot eind 2023. Meer info via www.visit-aalst.be.

Het inspiratiemagazine wordt verdeeld in het infokantoor van Visit Aalst en is gratis te verkrijgen. Handelaars, horecazaken en bedrijven die de magazines graag ter beschikking van hun bezoekers of klanten stellen, kunnen 7/7 terecht in het infokantoor.

