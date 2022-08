Voor overlever Bende van Nijvel-aanslag is het genoeg geweest: “Dat de speurders maar stoppen. Hoe sneller, hoe liever”

Moorsel Oververhit­te gastank zet houten omheining in brand, perimeter ingesteld voor ontplof­fings­ge­vaar

In de Korte Trieststraat in Moorsel bij Aalst is woensdagmiddag een brand ontstaan aan een gastank buiten van een woning. De tank was te fel opgewarmd waardoor een berging en omheining begon vuur te vatten. Door de warmte was er ook ontploffingsgevaar en werd er een kleine perimeter ingesteld.

24 augustus