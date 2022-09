Voor Michel Verschueren begon het allemaal bij Eendracht Aalst: “Conditietrainer die de spelers met zandzakken de tribune liet oplopen”

Aalst IJspiste keert terug naar Grote Markt van Aalst: “30.000 euro in plaats van 7.000 euro energiekos­ten, maar er mag ook nog wat plezier zijn”

In heel wat Vlaamse steden en gemeenten zal er tijdens de komende kerstperiode geen ijspiste meer worden opgebouwd. Te hoge energiekosten, klinkt het daar. Dat is evenwel geen argument in Aalst, want vanaf 2 december zal je opnieuw kunnen schaatsen in de stad. Niet langer op het Werfplein, zoals dat de laatste jaren het geval was, maar wel terug op de Grote Markt. En dat is niet de enige nieuwigheid.

