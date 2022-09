Voka Open Bedrijvendag in Aalst: “Breng een bezoek aan Jan De Nul, Tekni-Plex Europe, Stokerij VdS, Let’s Golf en Stokerij De Moor”

Aalst Flatbewo­ner vergeet kookpot op vuur: keuken loopt aanzienlij­ke schade op

Op de Heilig Hartlaan in Aalst is maandagavond brand uitgebroken in de keuken van een appartement. De bewoner had een kookpot op de fornuis laten staan waardoor ook de dampkap had vuur gevat. De keuken liep schade op.

19 september