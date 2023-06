Voetganger na bezoek aan moskee aangereden op zebrapad: “Man ter plekke gereanimeerd en kritiek”

Het ongeval gebeurde omstreeks 14.15 uur vanmiddag aan de Frits De Wolfkaai in Aalst. Een man was er net naar het middaggebed geweest in de moskee en was op weg naar huis. Hij stak over op straat via het zebrapad toen hij werd opgeschept door de wagen en hard op de grond terechtkwam. De man werd volgens een getuige ter plekke gereanimeerd en nadien in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen zou zijn toestand wel stabiel zijn, maar het is nog niet duidelijk hoe hij zal wakker worden.