Voertuig gaat in vlammen op aan afrit E40, koppel kan tijdig ontkomen

De brand ontstond iets voor 19.00 uur op de afrit aan de E40 in Nieuwerkerken. Een koppel dat in de wagen zat merkte plots problemen op met hun wagen en plaatste het voertuig langs de kant. Zij konden nog tijdig uitstappen maar niet veel later stond het voertuig in lichterlaaie. Er was een grote zwarte rookpluim tot ver te zien. De brandweer van Aalst en Lede werd ter plaatse geroepen om de brand te blussen. Zij slaagden hier vrij snel in en bleven nog een tijd nablussen. Door de brand was er lichte verkeershinder.