Voertuig eindigt op zijn dak aan station Erembodegem, inzittenden geven verschillende verklaringen

Aalst Betong viert volgende week zijn 10-jarig jubileum: “Ook in Aalst wordt de skatecommu­ni­ty groter en groter”

We hebben er 2 jaar moeten op wachten door corona, maar zaterdag 7 mei is het eindelijk zover: Betong slaat terug zijn tenten opnieuw op in het Aalsterse stadspark. De teller staat reeds op 10 en dus kunnen we wel spreken van een heuse jubileumeditie.

29 april