Vlaamse regering heeft beslist: “Ondanks protest toch forensisch psychiatrisch centrum in Erembodegem”

CIRK! zoekt zestig vrijwilli­gers voor een van de voorstel­lin­gen: “Wat je moet kunnen? Helemaal niks”

“Voor één van de CIRK!-voorstellingen hebben we 60 mensen nodig die willen deelnemen aan een onderdeel van de show”, zegt de stad Aalst. NO REGRET is een kort, participatief stuk waarvan de universele taal bestaat uit gebaren.