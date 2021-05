Vlaams minister Lydia Peeters stelt nieuwe verkeerscampagne ‘Groot gelijk dat je nuchter rijdt’ voor in Aalst

AalstVandaag werd in Aalst de nieuwe verkeerscampagne voorgesteld door minister Lydia Peeters (Open VLD) en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Met de slogan ‘Groot gelijk dat je nuchter rijdt’ willen ze de focus leggen op het gebruik van drugs in het verkeer, een fenomeen dat steeds meer toeneemt en dat ze ook merken in Aalst. “Het rijden onder invloed van drugs is een toenemend probleem en dat willen we nu aanpakken", aldus minister Lydia Peeters.

Het gebruik van drugs achter het stuur is niet nieuw, maar de laatste jaren is er een zeer grote stijging van het gebruik van drugs, vooral door jongeren. Ook lachgas is bijzonder populair en wordt vaak gebruikt in combinatie met de wagen. “Vorig jaar nam het aantal overtredingen in Vlaanderen toe met 8 procent", aldus Peeters. “Ook het stijgende gebruik van lachgas is een trend die we zien in het verkeer.” In Vlaanderen stelde de politie vorig jaar 7.539 inbreuken tegen de wetgeving op rijden onder invloed van drugs vast, een stijging met 8% ten opzichte van 2019, toen waren er 6.983 inbreuken.

Met de nieuwe campagne willen ze dit tegen gaan en hopen ze dat het aantal chauffeurs die rijden onder invloed van drugs opnieuw zal dalen. “Elk individu heeft een bijzonder verpletterende verantwoordelijkheid in het verkeer, zowel wat alcohol en drugs betreft. Dit blijft een killer in het verkeer en rijden onder invloed hoort absoluut niet. We willen een positieve campagne lanceren naar de mensen toe en hopen dat ze hier rekening mee houden”, besluit Peeters.

Bij de politie van Aalst merken ze ook dat er een zichtbare verschuiving is van het aantal bestuurders die onder invloed rijden. “Vroeger was dit alcohol, maar vandaag de dag schuift dit meer op naar drugs in het verkeer, vooral bij jongeren", zegt korpschef Jurgen D’Haene. Dit geld ook voor lachgas, waar op dit moment nog geen controle toestel voor bestaat “We hebben de laatste jaren ook meer middelen gekregen om dit te controleren en halen er ook veel meer bestuurders uit, maar met deze campagne hopen we nog een groter effect te hebben", klinkt het. “De meeste chauffeurs rijden natuurlijk wel perfect nuchter en daar zijn we zeer dankbaar voor, maar drugs is zo gevaarlijk en daar moeten we op blijven hameren", besluit D’Haene.

Ook Werner De Dobbeleer van VSV wil tot slot een positieve campagne die hopelijk effect zal hebben. “We geven iedereen groot gelijk dat ze gaan feesten, maar raden aan dat ze daarna niet meer de wagen gebruiken als ze iets gedronken hebben", klinkt het. “Om deze campagne kracht bij te zetten zullen we ook online een sociale media campagne voeren. Binnenkort zal er ook een nummer op de radiozender spelen dat gemaakt is door Kenn Colt om de aandacht te vestigen op het probleem. Tot slot moeten ook wegaffiches helpen", klinkt het.