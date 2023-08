Vlaams Belang reageert op explosie in Ledebaan: “Herstel de orde, geen grootstedelijke drugsoorlogen in Aalst”

Bioscoop­uit­ba­ters beleven unieke zomer dankzij ‘Barbenhei­mer’ en het tegenval­len­de weer: “Dit is zeker een decennium geleden. Het is waanzin”

Het zijn toptijden voor Belgische bioscopen dankzij ‘Barbenheimer’-hype en het tegenvallende weer, òòk de onafhankelijke bioscoopuitbaters in Aalst spreken van een unieke zomer. Dankzij de vele regenbuien en twee absolute topfilms hebben de Aalstenaars de weg naar de bioscoop teruggevonden. Het is er ook nog eens goedkoper dan in Gent of Brussel. “Als je naar een grote bioscoopketen gaat, betaal je bijna het dubbele voor dezelfde film”, zegt Rita Van Den Borre van Ciné-Aalst.