Vlaams Belang kritisch voor circulatieplan, maar De Gucht (Open Vld) is het daar niet mee eens: “Parkings en fietsenstallingen voller dan vroeger”

AalstVlaams Belanger Guy Claus was in de gemeenteraad van Aalst kritisch voor het circulatieplan, dat de stad op 16 augustus vorig jaar invoerde. Volgens hem is er nog altijd heel veel onvrede over de genomen maatregelen. Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) pareerde de kritiek. Volgens hem heeft het plan net positieve gevolgen voor de Aalsterse economie.

De storm rond het circulatieplan is ondertussen wat gaan liggen, al blijft de onvrede aanwezig volgens VB-gemeenteraadslid Guy Claus. Volgens hem werden er door het actiecomité 7.000 handtekeningen verzameld door bezorgde burgers. “Onder hen ook veel Aalsterse handelaars die de effecten rechtstreeks mogen ervaren. Dit is een sterk signaal, dat men niet links mag laten liggen”, zegt Guy Claus (VB).

Beter luisteren naar de burger

“Onder de noemer ‘Aalst op weg’ is sedert 16 augustus 2021 het circulatieplan van het stadsbestuur in voege. De voornaamste doelstellingen hiervan zijn: het centrum vlot bereikbaar maken, het verkeer veiliger maken en de binnenstad aangenamer maken om te wonen, werken, leven en ontspannen. Na een eerste evaluatie werden enkele aanpassingen doorgevoerd op 4 november 2021”, vervolgt Claus. “Het mag duidelijk zijn dat deze niet voldoen: de problemen blijven zich opstapelen.”

Hij vindt dat het stadsbestuur beter naar de burgers moet luisteren. “De effecten van het plan moeten transparant in kaart gebracht worden. Zo is het nodig om te weten wat de invloed op de omzet van de handelszaken is, of er meer leegstand qua handelspanden gekomen is, of de dagelijkse bezetting van de parkeergarages in het stadscentrum lager ligt en wat de invloed op de verkeersopstoppingen in en rond onze stad is”, besluit Claus.

“Het gaat net beter sinds circulatieplan”

Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) ziet het volledig anders. “Wij hebben geen omzetcijfers ter onzer beschikking. Cijfers over leegstaande panden zullen we pas rond juli hebben. Ik vind wel dat we de laatste tijd een nieuwe vibe zien in ons kernwinkelgebied. Het aantal nieuwe zaken, zowel pop-ups, horeca als handelszaken, zit in stijgende lijn. Als we kijken naar de bezettingscijfers van de parkeergarages in het stadscentrum. We zien in de cijfers geen verband met de invoering van het circulatieplan. Als je bekijkt hoeveel voertuigen er in de maand maart 2022 zich hebben geparkeerd in de Hopmarktparking, dan zie je dat dat het niveau bereikt van maart 2019, voor de coronapandemie”, zegt hij.

Volgens De Gucht is het aantal parkeerplaatsen in Aalst gestegen van 1.695 naar 2.142. “Als je het in zijn geheel bekijkt, zie je dat er een stijging is van het aantal auto’s die zich in de parkeergarages parkeert. Bovendien zorgen we ervoor dat mensen meer en meer de fiets nemen om naar de stad komen. De fietsenstallingen zijn voller dan voor het circulatieplan. We bekijken dan ook of we meer fietsenstallingen kunnen voorzien”, zegt De Gucht. Hij wil ook werk maken van een beter parkeergeleidingssysteem.