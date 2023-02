Vlaams Belang deelt ajuinsoep uit aan carnavalisten

“Carnaval is een prachtige traditie, en deze wordt als geen ander in onze stad gevierd. Dit hebben we te danken aan het harde en creatieve werk van onze vele groepen die elke editie opnieuw weten te verrassen”, stelt afdelingsvoorzitter Robin Gouwy. ”Wij schatten hun gedrevenheid naar waarde. De laatste loodjes wegen het zwaarst. Een warme tas verse ajuinsoep kon velen duidelijk smaken.”

Aalst Carnaval kwam deze week onder vuur te liggen door Kamerlid Simon Moutquin (Ecolo) die vroeg naar ‘gepaste maatregelen’ en arrestaties tegen ‘ongepaste karikaturen’. “Dergelijke uitspraken staan haaks op de geest van carnaval. Alles en iedereen kan het voorwerp van spot uitmaken. Sterker nog: degenen die het voorwerp van spot uitmaken, zouden zich beter vereerd voelen in plaats van in een kramp te schieten”, vervolgt Gouwy. “Inmenging van hogeraf, of dat nu onder het juk van UNESCO of -godbetert -een Waalse groene dogmatist is, kunnen we missen als kiespijn. Wie de humor niet snapt, heeft enkel te zwijgen.”