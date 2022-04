Vlaams Belang blij met Verenigde Commissie over Tereos: “Debat moet ten gronde gevoerd worden”

Aalst Dossier Chipka nu toch naar Verenigde Commissie: “Uitdoof­sce­na­rio en herbestem­ming tegen 2030", zegt schepen

Er komt nu toch een Verenigde Commissie van Aalsterse gemeenteraadsleden om te debatteren over de toekomst van het ‘eiland Chipka’. Die 10 hectare in het stadscentrum is nu nog ingekleurd op de bestemmingsplannen als industriezone en glucosefabriek Tereos is er gevestigd. Voor alvast één schepen is het duidelijk wat er moet gebeuren: “De fabrieksgronden in het centrum van onze stad moeten worden herbestemd tot zone om te wonen en werken.”

