Vlaams Belang Aalst geeft rusthuisbewoonsters 900 rozen voor Moederdag

Aalst/Dendermonde Ommegang van het Ros Balatum in Aalst op 14 mei: “Na de stickerac­tie van Dendermon­de moesten we met een serieus tegenoffen­sief uitpakken”

Twee weken voor de Ros Beiaardommegang in Dendermonde kan het publiek in Aalst de ‘ommegang’ van het Ros Balatum bewonderen. De blijde intrede van het Ros Balatum in de Keizerlijke Stede van Aalst is voorzien op zaterdag 14 mei. “Omwille van het feit dat een bepaald naburig dorp slechts één straat groot is, zal de optocht van ons Ros zich beperken tot één enkele straat”, zeggen de Aalsterse Draeckenieren, die het spektakel organiseren.

13:29