‘Vintage Bike Ride’: “Fietsritje aan gezapig tempo, in aangepaste kledij.”

Vijf jaar geleden was er de eerste editie van de Vintage Bike Ride. “We kregen regelmatig de vraag wanneer we dat nog eens organiseerden en nu is het dus zover”, zegt Tom Calloens van De Fietserij. “Het is een fietsritje aan gezapig tempo, maar met aangepaste kledij: fashion-tweed-retro-vintage. We zijn nu al benieuwd naar al die ‘beste’ pakje en dit in combinatie met een originele fiets: retrokoersfiets, single speed, achielle, selfmade bikes, tandems, retrobakfiets, en zo voort. We verzamelen om 15.30 uur op het terras van Cimorné en vertrekken dan richting Nonkel Benny om daar een prachtige collectie oude koersfietsen te bewonderen en te genieten van een lekkere verfrissing. We eindigen terug op het terras van Cimorné. Om alles goed te plannen vragen we om vooraf in te schrijven via info@fietserij.be, we voorzien iedereen van een muzette met een leuke verrassing. Iedereen die is ingeschreven is ook verzekerd tijdens het event.”