Vijftig Voil Jeanetten trokken door Aalst met hun retro ‘kinjerkoesj’

Aalst Stabili­teits­pro­ble­men Sint-Jozefskerk: “Straat voor kerk is afgesloten, verkeer in twee richtingen rond Esplanade­plein”

De straat voor de Sint-Jozefskerk in Aalst is zondagochtend afgesloten. De kerk kampt met ernstige stabiliteitsproblemen en de stad laat de komende weken een enorme stelling bouwen in de kerk om ze recht te houden. Het verkeer moet in twee richtingen rond het Esplanadeplein.

10:42