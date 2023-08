Vijfde eendjesrace op de Dender: “We laten opnieuw 1.500 genummerde badeendjes los”

Hedwig Redant organi­seert Nationale prijskamp voor koeien en stieren op de Otterhoeve: “We voorzien 10.000 euro prijzen­geld, maar iedereen is welkom”

Op de gronden van het Belgisch witblauw (BWB) fokbedrijf De Otterhoeve van Hedwig Redant in Ottergem bij Erpe-Mere vindt op zaterdag 5 augustus de jaarlijkse prijskamp voor koeien en stieren van het BWB-ras plaats. Die unieke wedstrijd is sinds 2010 een vast gegeven voor fokkers van het dat ras en de wedstrijd sluit perfect aan bij de passie van de keukenbouwer. “Koeien maken me gelukkig.”