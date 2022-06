Vijf werken van Valerius De Saedeleer in tentoonstelling in ’s Hertogenbosch: “Dromerige en wijdse vergezichten die de tijd doen stilstaan”

Het Noordbrabants Museum in ’s Hertogenbosch organiseert van 10 juli tot en met 9 oktober 2022 de tentoonstelling ‘Symbolisme in Vlaanderen. De eerste generatie kunstenaars in Sint-Martens-Latem’. Er worden ruim zestig schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken van Vlaamse kunstenaars getoond. Alle werken hebben iets gemeen: ze zijn gemaakt vanuit een verlangen naar verdieping: terug naar de natuur, de oorsprong en innerlijke rust.

Vijf schilderijen

Op de tentoonstelling zullen ook vijf schilderijen van Valerius De Saedeleer getoond worden. Die zijn afkomstig van ’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst. “We krijgen geregeld vragen van die aard”, zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA). “Ook het KunstUur in Mechelen toonde reeds werk van De Saedeleer uit onze collectie. Dat toont de waarde van de werken die we in onze verzameling hebben. Als we zeker zijn dat het transport en de expositie in goede omstandigheden kunnen verlopen, gaan we graag op dat soort vragen in.”

De Saedeleer, geboren en getogen in Aalst, is een van dé drie Vlaamse symbolisten, samen met George Minne en Gustave van de Woestyne. In de hoogtijdagen van de industrialisatie trokken ze zich terug in het landelijke Sint-Martens-Latem. De kunstenaars verzetten zich tegen de toenemende drukte door landschappen en menselijke figuren centraal te zetten in hun werk. De Saedeleers meesterschap toont zich vooral in zijn landschapschilderijen: dromerige en wijdse vergezichten die de tijd doen stilstaan.

Mooie collectie

Het stedelijk museum beschikt over een mooie collectie van De Saedeleer. De werken zijn gratis te bewonderen tijdens de openingsuren van het museum. De uitgeleende werken worden tijdelijk vervangen door werken van zijn leerlingen en door hem beïnvloedde schilders. Later deze zomer verwelkomt ’t Gasthuys zelf nog een nieuw, monumentaal werk van de Aalsterse schilder.

Het stedelijk museum is open van dinsdag tot vrijdag 13 uur tot 17 uur en op zaterdag en zondag van 14 uur tot 18 uur. Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst. Meer info: www.tgasthuys.be

Overzicht van de werken uitgeleend aan het Noordbrabants Museum:

Boomgaard op het einde van de winter, 1908, olieverf op doek, 130 x 150 cm (inv.nr. 0060)

De Leie op een grijze dag, 1904, olieverf op doek, 80 x 110 cm (inv.nr. 0065)

Kalme avond aan de rivier, 1904, olieverf op doek, 94 x 110 cm (inv.nr. 0066)

De grote hoeve in de winter / De oude perelaar in de winter, 1925, olieverf op doek, 185 x 176 cm (inv.nr. 0068)

De Leie in de ochtend, 1905, olieverf op doek, 60 x 120 cm (inv.nr. 4878)

