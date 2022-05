Vijf maanden huwelijken in de ‘Tuin van de Eeuwige Liefde’: “Van mei tot en met september, op vrijdag en zaterdag”

Vorig jaar waren COVID-maatregelen nog de voornaamste aanleiding om huwen in openlucht mogelijk te maken. Op zaterdag, tussen medio juli en medio september, werden in 2021 uiteindelijk 14 koppels in de echt verbonden. Het weer was soms wel een spelbreker. De Meerleer is zich intussen aan het voorbereiden, want dit jaar kunnen huwelijken in openlucht plaatsvinden, van mei tot en met september en dit zowel op vrijdag als zaterdag.

“De bruidsparen kunnen nog steeds kiezen waar ze wensen te huwen: in de trouwzaal of in de Tuin van de Eeuwige Liefde. Op basis van de huidige aangiftes gaat het over ongeveer 150 koppels die huwen op vrijdag en zaterdag in die periode. Jammer genoeg zal ook dit jaar het weer de meest onstabiele factor zal zijn. Maar laat ons hopen dat de zon niet alleen in de harten van onze koppels aanwezig is, maar ook zal schijnen in onze prachtige tuin”, zegt De Meerleer enthousiast.