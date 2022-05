Vijf jaar levenswerk van Malhi gaat volledig op in vlammen, ondernemers uit de buurt springen in de bres

ErembodegemDe zware brand op de Hogeweg in Erembodegem donderdagnamiddag heeft het levenswerk van Malhi en zijn gezin volledig vernietigd. De brand was bijzonder zwaar en het restaurant en hun woonplaats ging volledig in vlammen op. De dekenij Hogeweg, die alle handelaars in de buurt omvat, wil nu iets doen voor het gezin om hen te helpen. “We willen hen zoveel mogelijk helpen waar mogelijk", zegt Bart Verbeiren van de dekenij.

De zware brand gisteren werd opgemerkt rond 14.00 uur donderdagnamiddag. Vrij snel was er hevige rookontwikkeling te zien en kwamen de vlammen door het dak. Een kortsluiting lag aan de basis van de brand, die zowel het woongedeelte, als het take-away restaurant volledig vernielde. Spice en Taste werd vijf jaar geleden opgericht door Malhi en Shirani, en het koppel woonde er ook samen met hun kinderen. Op een paar minuten tijd was heel hun droom in vlammen opgegaan. Het gezin zelf bleef ongedeerd, maar is danig onder de indruk en nog steeds in shock van de feiten.

De dekenij Hogeweg, alle handelaars uit de buurt, zijn ook erg aangedaan door de brand, en willen hun collega’s een hart onder de riem steken. Zij hebben een actie opgestart om geld in te zamelen en om kledij in te zamelen voor het gezin. “Het zijn bijzonder lieve mensen die altijd hard gewerkt hebben hier, en we willen hen in deze moeilijke periode een hart onder de riem steken", zegt Bart.

“Dit kan op twee manieren, je kan een bijdrage storten op het rekeningnummer BE55 3930 3106 4644 met als vermelding steun Malhi en Shirani”, klinkt het. Al het geld dat wordt ingezameld gaat rechtstreeks naar het koppel om te helpen. “Ook goederen zijn meer dan welkom zoals kleding, huishoudspullen en of speelgoed. Hiervoor kan je mailen naar info@dekenijhogeweg.be met al je gegevens in en dan zullen we kijken hoe we alles kunnen verzamelen. We zullen ook zelf bij Malhi en Shirani horen hoe we ze het beste kunnen helpen, maar zij verdienen al onze steun”, besluit Bart.