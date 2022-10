Vijf jaar KOALA in Aalst: “Kinderopvang toegankelijker maken”

KOALA Aalst is een samenwerkingsverband tussen Huis van het Kind, Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen, Stad en OCMW Aalst met kinderdagverblijven Oogappel, Notendop en Pinnemuts, Kind & Gezin, kinderdagverblijf ‘t Patoeterke van vzw Denderkind, kinderdagverblijf Mezennestje en Kinderdagverblijf Tatien. “Naast acties om kinderopvang toegankelijker te maken, vindt er elke woensdagvoormiddag een spel- en ontmoetingsmoment plaats in wijk Mijlbeek waarop gezinnen met jonge kinderen in contact kunnen komen met elkaar. Ook kunnen ze er terecht met vragen over alle levensdomeinen en worden ze wegwijs gemaakt in het lokale aanbod aan (hulp-) en dienstverlening in de stad. Op die manier hoopt stad Aalst gezinnen met jonge kinderen extra kansen te geven op diverse gebieden”, zegt de stad Aalst. Een mama verwoordt het zo: “Dankzij KOALA is het eenzaam zijn en het geïsoleerd leven een beetje veranderd. Ik kon me niet echt thuis voelen vroeger en heb nu iets meer het gevoel dat ik mijn plek begin te krijgen hier. Ik voel me nu een beetje ‘vaste klant’. We weten onze weg, we kennen elkaar, we kennen veel mensen die hier werken. Het voelt een beetje zoals thuis.”

Volledig scherm Koala Aalst buurtfeest voor het 5-jarig bestaan. © Koala

Met het jaarlijks buurtfeest wil het project het belang van warme, laagdrempelige ontmoetingen en verbinding met elkaar extra in de verf zetten. Hiervoor bundelden de KOALA-partners en lokale actoren de krachten door samen in de wijk een namiddag vol spel- en ontmoetingsactiviteiten uit te werken, er stonden 17 kraampjes. Een 160-tal volwassenen en een 200-tal kinderen kwamen zelf ervaren wat KOALA is en wat het voor hen kan betekenen.

“Nu het KOALA-project halfweg is - het is een project van 10 jaar- bekijken we hoe we dit kunnen uitwerken voor alle wijken in Aalst”, zegt Liesbeth Bennekens van de dienst Ontwikkeling van de stad Aalst. “Zo krijgt KOALA steeds meer een gezicht binnen de deelnemende kinderdagverblijven en het personeel. Ook wordt het project momenteel uitgebreid naar de scholen in de wijk, zodoende kinderen, gezinnen en leerkrachten, te ondersteunen bij de overstap van thuis of kinderopvang naar onderwijs. Tot slot worden er ook structureel reeds voorbereidingen getroffen voor de verankering van het project. Samen hopen we te evolueren naar een continuüm aan hulp- en dienstverlening en een warme overgang tussen organisaties, zodat gezin­nen ten volle kunnen participeren in de samenleving.”

Wie meer wil weten over KOALA of wil betrokken worden in het project, kan terecht bij Liesbeth Bennekens, diensthoofd Ontwikkeling– Stad Aalst (liesbeth.bennekens@aalst.be)

