Vijf bestuurders onder invloed tijdens politiecontrole

Aalst Inbraakpo­ging in winkel aan tankstati­on in Aalst, daders vluchten zonder buit door rookalarm

Op de Brusselsesteenweg in Aalst hebben inbrekers in de nacht van vrijdag op zaterdag geprobeerd in te breken in de TotalShop aan het tankstation. De daders vernielden er de deur met een koevoet, maar door het rookalarm en een snelle politie-interventie moesten de inbrekers vluchten zonder buit.

24 juli