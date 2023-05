Vier medailles voor Tumblingteam Aalst op het Belgisch kampioenschap: “Blij met de mooie prestaties”

“Haar dochtertje vraagt wat ze moet doen om bij mama in de hemel te zijn”: dagenlang gebruikten ze drugs, tot 27-jarige vrouw niet meer bewoog

“Mijn drugsverslaving heeft me naar het diepste punt gebracht.” Of dat zelfinzicht E.J. (35) enige mildheid zal opleveren in de rechtbank, zal vandaag moeten blijken. De vrouw kijkt aan tegen een celstraf van twee jaar, nadat de 27-jarige S. in haar flat in Erpe-Mere overleed aan een overdosis drugs. En het had anders kunnen zijn, mocht E.J. sneller ingegrepen hebben. “Maar ik was zelf onder invloed en weet niet meer wat er gebeurd is.”