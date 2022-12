Vier jaar cel voor neersteken cafébaas Stefaan

Moorsel Beelden tonen hoe man slag van wielsleu­tel krijgt tijdens zware vechtpar­tij in café in Moorsel

In een café op het Dorp in Moorsel vielen donderdag vier mannen binnen. Zij vielen verschillende personen aan. Eén van de slachtoffers kreeg een slag op het hoofd met een wielsleutel van een auto. Wat de reden is van de zinloze aanval, is niet duidelijk.

19 december