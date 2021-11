VIDEO. Bestuurder probeert met zwaar beschadigde wagen te vluchten na ongeval, maar raakt met moeite weg

Erembodegem Jempie de kater keert na 3 jaar terug naar huis: “Onze nieuwe kat Nellie is niet zo blij”

De kater Jempie is na drie jaar opnieuw bij zijn baasjes in Erembodegem bij Aalst. Een dierenarts uit Erpe-Mere, 10 kilometer verderop, achterhaalde via een chip dat de vermiste kat bij het gezin Vandecasteele thuishoorde. “Wij zijn blij, maar onze nieuwe kat Nellie ziet de terugkeer van Jempie echt niet zitten”, zegt Peter Vandecasteele.

