Verzekeraar zet grote houten ajuin aan rotonde Gentsesteenweg: “Om mensen te verwelkomen in Aalst”

De Boever Verzekeringen opende zijn kantoor in Aalst in oktober 2021. “We waren al een tijdje aan het zoeken naar een locatie in Aalst. Al 40 jaar houden we kantoor in Oordegem, waar ook ons hoofdkantoor is. Mijn broer Tom heeft hiernaast een zaak en had dit gekocht. Dus was het logisch dat het verzekeringskantoor naar deze locatie in Aalst zou verhuizen”, zegt zaakvoerder Tim De Boever.

Tim wilde eigenlijk een kunstige brievenbus aan zijn kantoor en hij contacteerde daarvoor Peter Elaut van AM-Art. “Die maakt houten beelden, maar vooral dieren. Paarden, leeuwen, stieren... Toen de bouw klaar was, had ik hem uitgenodigd om eens te komen kijken. ‘Een mooi paard zou hier mooi staan’, zei hij. Maar een paard in Aalst, dat past toch eigenlijk niet echt. Zo zijn we op het beeld van de ajuin gekomen. Een brievenbus is het niet meer geworden, meer een eyecatcher. We hebben er een lachende ajuin van gemaakt, omdat Aalstenaars graag lachen en plezier maken. Sinds de heraanleg van de omgeving is de rotonde heel mooi geworden, maar ik miste nog iets dat de mensen verwelkomt in de stad. Het is de toegangspoort van de stad, maar je krijgt niks mee over de Aalstenaars. Dus heb ik ervoor gekozen om deze grote ajuin voor de deur te zetten. Nu weten de mensen dat ze in Aalst zijn”, zegt Tim. Ondertussen is er ook al een ludieke reclamespot van gemaakt door Oilsjt Mjoezik.