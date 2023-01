Verplaatst asielellende zich stilaan naar Aalst? “Mensen slapen in de winkelstraten”

AalstIn Brussel worstelt men al langer met de opeenvolgende asielcrises, en het lijkt erop dat meer en meer dakloze asielzoekers nu ook de weg vinden naar Aalst. De jongste weken zie je vaker mensen in een slaapzak in de winkelstraten zitten of slapen. Iets wat Aalstenaars toch niet echt gewend zijn. “Wij vragen dringend actie van de sociale dienst van de stad”, zegt gemeenteraadslid Ann Van de Steen (Vooruit).