Veronique gehuldigd als 1.500ste vriend van de Blaa Biskoppen: “Onze Facebookpagina heeft zelfs volgers in Teheran, Zanzibar en Dendermonde”

De Facebookpagina ‘De vrienden van de Blaa Biskoppen’ is in Aalst en omstreken uitgegroeid tot een fenomeen. “We brengen niet alleen nieuws over de traditionele ex-carnavalsgroep de Blaa Biskoppen, maar verspreiden ook politiek, sociaal-economisch en gezelligheidsnieuws”, zegt Monseigneur Ploim, bezieler van de pagina en van de Blaa Biskoppen. “De Facebookpagina telt momenteel meer dan tweeduizend leden. Dat Veronique Asselman nu pas wordt gehuldigd als 1500ste lid komt door de corona. Zij werd al het 1500ste lid in het najaar, toen er nog volop corona-beperkingen waren. Een huldiging in december 2021 moest afgeblazen worden door het omikron-offensief. Ondertussen groeide de groep gestaag verder. Binnenkort volgt wellicht de huldiging van het 2500ste lid.”

De Blaa Biskoppen waren promoten de voorbije maand succesvol het cafeetjescarnaval in Aalst. De spontane activiteiten raakten onder meer dankzij de Blaa Biskoppen bekend bij de Aalsterse bevolking. “Tijdens de voorbije ‘cafeekescarnavalsperiode’ merkten wij dat de feed werd bekeken door 33.000 mensen. Bij de meest populaire onderwerpen van de laatste maanden was vooral het nieuws over de spontaan populair geworden Prinsj Sjalen. Als er al eens een collage verschijnt met milde spot over burgemeester ‘Dozje’ Christoph D’Haese of andere leden van het schepencollege bemerken we dat die prenten duchtig gedeeld worden via de sociale media”, zeggen de Blaa Biskoppen. “Het is geweten dat wie deze Facebookpagina niet volgt waarschijnlijk iets mist. Er is een geheime meerderheid in de Aalsterse gemeenteraad waarbij de gemeenteraadsleden die geen lid zijn van de vrienden van de Blaa Biskoppen een zeer kleine minderheid vormen.”