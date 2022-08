Vernieuwing bruggen: “E40 tussen Erpe-Mere en Aalst één nacht afgesloten”

Grootschalige renovatie bruggen over de E40

Het Agentschap Wegen en Verkeer is sinds 4 juli gestart met de vervanging van de spoorwegbrug in E40 en de brug in de Merestraat over de E40 in Erpe-Mere. De aanpak van deze bruggen kadert in het actieplan om systematische alle bruggen in slechte staat versneld aan te pakken. Zo worden er naast deze twee ‘kunstwerken’ dit jaar nog 2 bruggen over de E40 in Drongen en Nevele gerenoveerd en lopen de voorbereidingen voor de vervanging van nog eens 2 bruggen over de E40 in Drongen. De Vlaamse overheid investeert 26 miljoen euro die in totaal ongeveer 1,5 jaar zullen duren. Tijdens de werken wordt de snelweg tijdelijk omgelegd, maar voor bepaalde activiteiten wordt deze dus ook op sommige tijdstippen volledig afgesloten.