Verken de Dender met elektrische fluistersloepen: “In combinatie met een lekker ontbijtje, brunch of een gezellige apero”

“Word zelf kapitein na een basisinstructie en vaar samen met je vrienden, familie of collega’s de Denderrivier af. De 2 sloepen hebben een capaciteit van 10 personen met comfortabele zetels en een inklapbaar dak. Geniet gedurende 2 uur aan 8 km per uur van de fauna en flora rondom de Dender. Dit kan in combinatie met een lekker ontbijtje of brunch of een gezellige apero”, zegt The Outsider.