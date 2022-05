Verkeershinder op Parklaan nadat twee voertuigen botsen

Aalst Zuivelhoe­ve Keymeulen kiest voor vaste stek in de Katte­straat: “We beleven een heropbloei van de Aalsterse binnenstad”

17 winkelpanden stonden er in de Kattestraat leeg een jaar geleden, maar een voor een raken ze allemaal ingevuld. De laatste nieuwe aanwinst in Zuivelhoeve Keymeulen, die van zijn pop-up een vaste winkel maakt met kleurrijke ijsjestoog, ambachtelijke kazen, yoghurt, melk en boter. In het stadscentrum van Aalst is er weer vertrouwen om te ondernemen, de handelaren geloven er weer in: “Het stadsleven is weer op gang gekomen.”

6 mei