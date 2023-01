Verhoging leegstandsheffing is gemiste kans, vindt Unizo: “Er is nood aan een leegstandsbeleid”

“Jaar na jaar neemt de leegstand toe in Aalst van 3,3% in 2010 naar 12,5% in 2019 naar 17,5% in 2022. (bron: hln en made-in.be), dramatische cijfers waardoor we ei zo na de slechtste cijfers hebben van Oost-Vlaanderen. Recent kwam Aalst er weliswaar uit als de kleinste daler (-1,6%), maar er is nog steeds een stijging van de leegstand”, zegt Freek Van Neck. “Gaat het nog worden zoals het ooit geweest is? Nee, de moordende concurrentie van de e-commerce en de winkelcentra/baanwinkels is de verklaring voor de steeds maar stijgende leegstandscijfers. Maar het kan wel beter: kijk maar naar Nederland, waar men al jaren inzet op bestemmingswijzigingen van leegstaande handelspanden, waar de stijgende cijfers omgezet zijn in dalende: van 7,5% in 2020 naar 6,8% in 2021.”