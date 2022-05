Vergunning Healt & Care Valley op Siesegem ook in cassatieberoep vernietigd: “We bereiden nieuwe vergunningsaanvraag voor”, zegt de burgemeester

Asse/Opwijk/Affligem Dubbel goud voor Mort Subite Kriek Lambic op European Beer Challenge, ook Affligem krijgt goud

De Mort Subite Kriek Lambic, in 2020 nog uitgeroepen tot beste Kriek ter wereld op World Beer Awards, kaapte deze keer dubbel goud weg op de prestigieuze European Beer Challenge. Meesterbrouwer BrunoReinders: “Met deze medaille laat onze ploeg Kobbegemse brouwers opnieuw zien dat we lekkere bieren brouwen die worden opgemerkt.” Ook Affligem, dat momenteel nog in Opwijk wordt gebrouwen, won goud.

20 mei