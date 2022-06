Vergroen je voortuin met steun van de stad: “Per heringerichte voortuin maximaal 1.000 euro subsidie”

Aalst “Slechts 14% van de bedrijven geeft je tijdig en correct inzage in de persoonsge­ge­vens die ze bijhouden”, volgens da­ta-ana­list Multiminds

Heb jij inzicht in welke data bedrijven over jou bijhouden? Volgens de GDPR-wetgeving heb je er recht op. Maar in de praktijk geeft slechts 14% van de bedrijven je tijdig en correct inzage in de persoonsgegevens die ze bijhouden. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd bij een 70-tal bedrijven, door MultiMinds uit Aalst, één van de Belgische koplopers in digitale data-analyse.

31 mei