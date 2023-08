Vergeet Spaans en Chinees, volg een cursus Aalsters: “Eerst de driedubbele negatie dan de erotica-woordenschat”

RESTOTIP. Plong, in geen tijd uitge­groeid tot ‘the place to be’ in Aalst

Op tien minuten fietsen van het stadscentrum, in het groen en met zicht op het industriële verleden van de stad, vind je de jongste horeca-aanwinst van Aalst. Plong is in geen tijd uitgegroeid tot ‘the place to be’. Komt het door de opgewekte gele kleur van het zonnige terras, het inspirerende Kelly Claessens-interieur, de drive van uitbater Toon of door de topkwaliteit van de producten?