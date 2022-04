Vereeckenstraat in Gijzegem: snelheidsbeperking tot 30 km per uur en infrastructurele maatregelen

GijzegemDe stad Aalst voert een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur in in de Vereeckenstraat in Gijzegem en er komen een aantal infrastructurele maatregelen.

“Eindelijk is het zover. Eindelijk zijn we gehoord”, zegt Huguette Van Medegael, Groen-gemeenteraadslid maar ook lid van het buurtcomité dat zich inzet voor meer verkeersveiligheid in de Vereeckenstraat. “Het is misschien niet wat de bewoners gevraagd hebben maar het is zeker een eerste stap in de goede richting. Ik heb natuurlijk mijn bezorgdheid geuit in verband met de Bundelweestraat. Het kan niet de bedoeling zijn om het verkeer te verplaatsen. Dit wordt zeker opgevolgd. Ook de knip van de Eerste Bochtweg is geen goed idee. Dit geeft nog meer verkeer in deze gevaarlijke straat”, zegt ze.

Snelheidsregime

Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) legt uit wat de plannen zijn. “De verkeerssituatie in de Vereeckenstraat in Gijzegem is iedereen genoegzaam bekend en wordt al sinds lange tijd aangekaart op verschillende niveaus. Het plaatselijk weggabarit maakt het niet evident om aanpassingen te doen. Gesprekken met buurtbewoners en een aantal plaatsbezoeken hebben ertoe geleid dat er een voorstel werd uitgewerkt. Op de gemeenteraad van 26 april jongstleden werd beslist om én een aantal infrastructurele maatregelen te nemen én het snelheidsregime in de straat aan te passen”, zegt de schepen.

Het verkeersplateau op het kruispunt Vereeckenstraat-Roland Monteynestraat zal gemarkeerd worden met een rode kleur om zo het vertragend effect van het plateau te versterken. Het zebrapad zal verlegd worden van de Roland Monteynestraat naar de Meirbeekstraat om zo de zichtbaarheid te verbeteren. Het snelheidsregime in de straat zal beperkt worden tot 30 km/uur gelet op het bochtig verloop van de straat en het vele (zware) verkeer dat door deze straat rijdt. Fietssuggestiestroken zullen aangebracht worden om zo de aanwezigheid van de fietser in de aandacht te brengen. Rugdekking zal ingevoerd worden daar waar het fietspad van de Roland Monteynestraat overgaat op de rijbaan om zo de veiligheid van de fietser beter te kunnen garanderen.

Evalueren

“De verkeerssituatie in de Vereeckenstraat in Gijzegem baart ons reeds een hele tijd zorgen”, zegt De Gucht. “Het valt niet te ontkennen dat dit een belangrijke verkeersader is voor zowel gewoon verkeer als voor zwaar verkeer, maar dat het daarnaast ook een zeer belangrijke fietsroute is voor vele fietsers, waaronder zeer veel fietsende jeugd die langs deze weg van en naar school rijdt. Deze twee zaken rijmen in een straat waar het weggabarit ons niet veel ruimte laat, is een evenwichtsoefening. Dankzij de goede begeleiding vanuit onze dienst mobiliteit en door de gesprekken die we met buurtbewoners voerden is er een voorstel uitgewerkt met infrastructurele maatregelen en een trager snelheidsregime. Ik blijf de situatie op de voet volgen, maar vertrouw erop dat deze ingrepen de verkeersveiligheid in deze omgeving zal doen verbeteren. We zullen deze ingrepen evalueren en eventueel bijsturen en niet nalaten om verdere maatregelen te nemen indien dat nodig zou blijken.”