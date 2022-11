Verdwijnt Tupperware na 61 jaar uit Aalst? “Alleen een stijging van de verkoop kan de 260 jobs redden”

Aalst Soepcafé op 11 november: “Heerlijke dampende kop soep ten voordele van Kom Op Tegen Kanker”

Op vrijdag 11 november, tijdens de jaarmarkt, organiseert Netwerk Aalst een soepcafé ten voordele van ‘Kom op tegen Kanker’. De hele dag kan je een heerlijke dampende kop soep komen drinken in Amok. Maar ook afhaal is mogelijk, perfect voor in de frigo of diepvries.

14:54