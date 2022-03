Verder studeren in Aalst? Kom op 20 april naar Cinema

Aalst Maarten Blommaert (N-VA) legt eed af als schepen van Ruimtelij­ke Ordening

Maarten Blommaert (47) heeft in de gemeenteraad in Aalst de eed afgelegd als schepen. Hij is de opvolger van Caroline Verdoodt (N-VA), die koos om te stoppen met politiek. Blommaert wordt vanaf 1 april 2022 schepen van Ruimtelijke Ordening, Planning, Omgevingsvergunning, Ruimtelijke en Stedelijke Ontwikkeling, Onderhoud Gebouwen & Logistiek, Gebouwen & Technieken.

29 maart