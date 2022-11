Verder studeren in Aalst? Kom naar de inspiratiedag in Utopia

AalstStudenten die in het laatste jaar van het secundair onderwijs zitten, twijfelen vaak nog over hun verdere studiecarrière. Om hen te helpen bij hun keuze én Aalst als studentenstad te promoten organiseert de stad samen met Voorsprongfonds Aalst een info- en inspiratiedag op 22 november in Utopia. Je komt er alles te weten over verder studeren in Aalst. “En dat is een hele boterham, want wie wil proeven van het studentenleven hoeft het echt niet ver te zoeken”, zegt de stad.

Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van Onderwijs vindt het goed dat het studie-aanbod in de kijker wordt gezet. “Aalst is al decennialang een scholenstad. Dagelijks komen hier meer dan 20.000 kinderen en jongeren naar school. Mensen denken dan snel aan lager en secundair onderwijs. We hebben in onze stad echter ook een mooi aanbod aan studies die jongeren na hun secundair kunnen aanvatten. Via de info- en inspiratiedag plaatsen we die graag eens extra in de kijker”, zegt hij. Op dinsdag 22 november wordt de Utopiabibliotheek de ideale plek om kennis te maken met alle onderwijsinstellingen die opleidingen na het secundair onderwijs aanbieden, van korte beroepsgerichte opleidingen tot professionele bachelors.

Infodag voor klassen volzet

Het infomoment is duidelijk een schot in de roos. Meer dan 500 laatstejaarsstudenten komen overdag langs in klasverband. Daarmee zijn alle info- en inspiratiesessies, die thema’s als faalangst, uitstelgedrag, studiekeuzes en het studentenleven behandelen, overdag helemaal uitverkocht.

Op eigen tempo het onderwijsaanbod ontdekken

Voor leerlingen die overdag niet met de klas naar Utopia afzakken, of die graag op eigen tempo alles nog eens ontdekken, is er ook een avondprogramma. Om 18.30 uur start er een infosessie waar de structuur van het hoger onderwijs en alle opleidingsmogelijkheden na het secundair duidelijk worden uitgelegd. Tussen 18.30 en 21 uur stellen alle onderwijsinstellingen hun aanbod en werking voor op een infobeurs die over de drie verdiepingen van de bibliotheek zit verspreid. Deelnemen is gratis, maar je dient wel vooraf in te schrijven www.aalst.be.

