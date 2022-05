VELOVEILIG. 30% vindt het veilig fietsen in Aalst: “Afgelopen jaren zijn we een nieuwe weg ingeslagen”

Erembodegem Uitslaande woning­brand legt meeneemres­tau­rant en cateringbe­drijf volledig in de as

In de Hogeweg in Erembodegem is er een uitslaande brand aan de gang in een woning. Het gaat om een meeneemrestaurant en cateringbedrijf dat zich vooral focust op Indische voeding. Het pand is volledig in vlammen opgegaan, aanpalende woningen liepen waarschijnlijk waterschade op.

19 mei