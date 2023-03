Veel muziek, dans en theater net voor het begin van de lente: onze tips voor het weekend in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen

Tien procent minder inbraken: Haaltert plant na mobiele camera’s nu ook aankoop van vaste camera’s

De inbraken in Haaltert zijn gedaald met tien procent. Dat besluit het lokaal bestuur van Haaltert uit navraag van de inbraakcijfers in politiezone Denderleeuw/Haaltert. In de periode 1 november 2018 tot 28 februari 2019 kenden de cijfers voor inbraken in gebouwen in de politiezone Denderleeuw/Haaltert nog een triest hoogtepunt van 38 gevallen. In de periode 1 november 2022 tot 28 februari 2023 zijn er dat 12.